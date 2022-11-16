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Видео победного гола Гаврикова с передачи Чинахова в овертайме матча НХЛ

Видео победного гола Гаврикова с передачи Чинахова в овертайме матча НХЛ
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

Автором победной шайбы стал российский защитник «мундиров» Владислав Гавриков, отличившийся на четвёртой минуте овертайма. Примечательно, что ассистентом Владислава выступил его соотечественник — российский форвард Егор Чинахов. Бывший форвард «Авангарда» выполнил отличную передачу вдоль ворот, а Гавриков броском в касание прошил канадского вратаря Картера Харта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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