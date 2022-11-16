Кожевников: у Воробьёва я вижу порядок, с «Сибирью» была тренерская работа

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил необходимость усиления оборонительной линии «Металлурга» и назвал магнитогорский клуб одним из фаворитов текущего сезона КХЛ.
«Металлург» проиграл четыре матча подряд, а затем я увидел у Ильи Воробьёва тренерскую работу, там был порядок. «Сибирь» была переиграна именно тренерским решением и тренерскими методом. Там, конечно, надо работать именно в обороне, но в Магнитогорске многовато пропускают. Нужно перестроение именно на защитную линию, нужны защитники-домоседы. Это вопрос к штабу Воробьёва.
Я же ещё до старта сезона говорил, что это один из претендентов. Мне ещё раз сказать? Там полно хороших команд: я бы никого не списывал со счетов», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
После 30 сыгранных матчей текущего сезона «Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции.
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