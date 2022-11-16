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Два очка Александра Барабанова позволили «Сан-Хосе» одолеть «Вегас»

Два очка Александра Барабанова позволили «Сан-Хосе» одолеть «Вегас»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

За победителей отличились Люк Канин, Мэтт Ньето, Тимо Майер, Марио Ферраро и Логан Кутюр. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел и Джонатан Маршессо.

Примечательно, что российский форвард Александр Барабанов отметился дублем из голевых передач. Россиянин Евгений Свечников очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Айкел (Теодор, Стивенсон) – 19:56 (5x5)   1:1 Канин (Карлссон, Штурм) – 28:05 (5x5)   2:1 Маршессо (Пьетранджело) – 35:54 (5x5)   2:2 Ньето (Барабанов, Власик) – 41:03 (5x5)   2:3 Майер (Кутюр, Барабанов) – 57:12 (5x4)   2:4 Кутюр (Гертл, Карлссон) – 58:09 (en)   2:5 Ферраро – 59:44 (en)

В параллельном матче в Анахайме «Анахайм Дакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

У победителей забивали Йонатан Берггрен и Майкл Расмуссен. У хозяев отличились Йон Клингберг, Мэйсон Мактавиш и Райан Строум.

Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Гронек, Рэймонд) – 07:12 (5x4)   1:1 Мактавиш (Хенрик, Фаулер) – 17:47 (5x4)   1:2 Расмуссен (Перрон, Сундквист) – 39:25 (5x5)   2:2 Клингберг (Фаулер, Зеграс) – 59:13 (6x5)   3:2 Строум (Зеграс) – 64:10 (3x3)
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