Два очка Александра Барабанова позволили «Сан-Хосе» одолеть «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.
За победителей отличились Люк Канин, Мэтт Ньето, Тимо Майер, Марио Ферраро и Логан Кутюр. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел и Джонатан Маршессо.
Примечательно, что российский форвард Александр Барабанов отметился дублем из голевых передач. Россиянин Евгений Свечников очков не набрал.
В параллельном матче в Анахайме «Анахайм Дакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.
У победителей забивали Йонатан Берггрен и Майкл Расмуссен. У хозяев отличились Йон Клингберг, Мэйсон Мактавиш и Райан Строум.
Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.
- 16 ноября 2022
-
09:27
-
09:09
-
08:48
-
08:48
-
08:23
-
07:45
-
07:24
-
07:15
-
07:02
-
06:42
-
06:41
-
06:34
-
06:23
-
06:15
-
06:01
-
05:43
-
05:39
-
05:30
-
04:36
-
04:05
-
03:54
-
03:34
- 15 ноября 2022
-
23:37
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:42
-
21:10