Два очка Александра Барабанова позволили «Сан-Хосе» одолеть «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.



За победителей отличились Люк Канин, Мэтт Ньето, Тимо Майер, Марио Ферраро и Логан Кутюр. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел и Джонатан Маршессо.



Примечательно, что российский форвард Александр Барабанов отметился дублем из голевых передач. Россиянин Евгений Свечников очков не набрал.

В параллельном матче в Анахайме «Анахайм Дакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.



У победителей забивали Йонатан Берггрен и Майкл Расмуссен. У хозяев отличились Йон Клингберг, Мэйсон Мактавиш и Райан Строум.



Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.