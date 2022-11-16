Американский форвард Мэттью Ткачук повторил достижение Павла Буре в играх за «Флориду»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук набрал три очка, выполнив три результативные передачи. На счету американца в текущем сезоне стало 15 (5+10) очков за 14 проведённых матчей. Такого же результата за флоридский клуб добивался российский нападающий Павел Буре. В сезоне-1999/2000 россиянин набрал 15 (10+5) очков за первые 14 матчей сезона в составе «Флориды». Также Ткачук добрался до отметки в 400 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ 24-летний американец провёл 445 матчей регулярных чемпионатов и набрал 402 (157+245) очка. В плей-офф на счету Ткачука 15 (7+8) очков за 27 матчей.