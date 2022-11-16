Кожевников — об увольнении Волкова: шла возня под ковром, никто ни за что не отвечал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о причинах увольнения генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, а также в очередной раз заострил внимание на недооценке российских тренеров и чересчур большом доверии к иностранным специалистам.

«Во-первых, Волков признал, что после ухода Боба Хартли каждый лагерь тянул своего тренера, шла возня под ковром, никто ни за что не отвечал, в том числе и сам генменеджер, вопреки своим полномочиям. Во-вторых, он в очередной раз так и не признал, что наломал дров с вратарями, хотя это отмечала вся лига. Более того, он сообщил, что пытался пригласить ещё двух крайне сомнительных вратарей-легионеров, но ситуацию спасло вмешательство высшего руководства. Оправдания прозвучали смешно, хотя Волков — сам бывший голкипер и должен понимать, что на этой позиции с кадрами так ошибаться нельзя. Вообще все эти интервью были неубедительными. Для «Авангарда» этот парад отставок — удар по имиджу.

Мы знаем наших эффективных менеджеров, многие из них терпят непрофессионализм, но не терпят, когда человек начинает свою игру, подруливает. Это наказывается быстро, что и произошло. Я считаю, что Волков «погорел» на истории с Дмитрием Рябыкиным. Высшее руководство именно его выбрало сменщиком Хартли, клуб возвращался из Балашихи в Омск, и нужно было подтягивать местную легенду. То есть руководство приняло, скажем так, хоккейно-политическое решение — и в нём была логика. Когда чуть ли не на следующий день после увольнения Рябыкина «Авангард» сделал первый трансфер в сезоне и подписал защитника Пайгина, то я понял, что Волков — следующий. Именно потому, что «сплав» тренера был слишком очевидным. Повторюсь, высшее руководство такого не прощает. Так что вполне логичная и ожидаемая отставка.

Хартли — отличный стекольщик и нормальный тренер. Проблема в том, что мы в России его «надули», дали вечный кредит доверия, сделали героем нашего хоккея. В таких парниковых условиях результат даст практически любой специалист. Именно об этом я и говорил едва ли не в каждом своём интервью. Пока мы не изменим нашего отношения к иностранным тренерам, у российских тренеров будут проблемы. И в нашем хоккее продолжат работать слабые менеджеры, неспособные собрать даже вратарскую бригаду. Именно в этом, считаю, печальный урок от «Авангарда», который нам преподают уже не первый месяц», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 14 ноября «Авангард» объявил об отставке с поста генерального менеджера Алексея Волкова. По информации «Чемпионата», исполняющим обязанности генерального менеджера станет Рашид Хабибулин. «Ястребы» набрали 35 очков в 30 встречах регулярного чемпионата. В сводной таблице КХЛ клуб занимает 11-е место.