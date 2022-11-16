Голкипер «Коламбуса» Тарасов: тренер вратарей в Финляндии стал мне вторым отцом

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал о работе с финским тренером вратарей Яакко Розендалем в клубе «Эссят» и взаимоотношениях с отцом Вадимом Тарасовым, который входит в тренерский штаб «Сибири».

«В «Эссяте» тренер вратарей Яакко Розендаль мне очень помог, можно сказать, был вторым отцом. Мне было сложно, так как финского я не знал. Пори — городок небольшой, не все там говорили по-английски.

Мои взаимоотношения с отцом? Мы созваниваемся почти каждый день. Узнаём, как друг у друга дела. Также, когда я сыграю, разбираем некоторые моменты моих игр, мои действия. Он подсказывает, что и где можно подкорректировать, даёт советы. Я высказываю своё мнение. Его лучший совет? Никогда не сдаваться, работать до конца, как бы тяжело ни было. Никакая правильная работа не пройдёт зря», — цитирует голкипера Sport24.ru.

23-летний голкипер в текущем сезоне провёл пять матчей за «Коламбус», в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 89,3%. Будучи игроком «Салавата Юлаева» Тарасов перед сезоном-2019/2020 был отдан в аренду в финский клуб «Эссят» из города Пори, за который вратарь провёл 41 матч, пропуская в среднем 2,75 шайбы и отражая 89,93% бросков.

Его отец Вадим Тарасов является бывшим вратарём клубов российской Суперлиги, с 1999 по 2001 год трижды подряд признавался лучшим голкипером чемпионата России по хоккею. Сейчас он является тренером вратарей в новосибирской «Сибири».