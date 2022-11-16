Плющев: в «Ак Барсе» разделили хоккеистов на своих и чужих, на великих и не великих

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о причинах игрового кризиса «Ак Барса». Казанский клуб после 29 сыгранных матчей набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Всё-таки незавидное положение у «Ак Барса». Никто не предполагал в начале сезона такие серьёзные сложности. Предполагали, что сложности будут, но не до такой степени. Я думаю, что вопрос стоит именно таким образом, как он стоял раньше: психологическое состояние команды, создание коллектива и нормализация обстановки внутри коллектива. То, что там ребята умеют играть, ни у кого не вызывает сомнений. Нет такого слаженного коллектива и ударного кулака, который бы мог решать задачи, – это видно налицо.

Сейчас Знарок пытается отдельными решениями закрыть бреши, которые существуют, но, вы знаете, так быстро всё это дело не решается. Червоточина, которая завелась, её надо было раньше исправлять, а в принципе, её не надо было допускать. Когда делили на своих и чужих, на великих и не великих. Команда – это команда, которая в состоянии всё решать. Сумеет ли справиться тренерский штаб, сумеют ли понять игроки, что не надо никому доказывать, кто из них круче, а надо выходить и хорошо делать свою работу?

Я понимаю, что сейчас у Олега Валерьевича [Знарка] очень сложная ситуация. Он находится на нервяке. Он сам не ожидал ни такого начала, ни такого продолжения. Некоторые его высказывания раньше были на эйфории побед, а сейчас такое не прокатывает. С аналитикой его слова разнятся. Стоит увольнять или нет, это не моя проблема. Я не собираюсь искать левых и правых, виноватых и так далее. Я думаю, влияют ошибки, допущенные во время предсезонной подготовки и селекции. Причём не только со стороны тренеров, между прочим. То, что предстоит «Ак Барсу», – это очень сложно. Должен быть лидер, который поведёт за собой, который создаст, покажет ребятам, что, в общем-то, всё, что было и происходило, надо забыть и перечеркнуть. Сезон длинный, всё вполне можно исправить. Ну а болельщик – он всё простит», — цитирует Плющева «Татар-информ».

«Ак Барс» проиграл три матча подряд и 17 ноября примет на домашнем льду лидера чемпионата питерский СКА. Казанский клуб одержал 12 побед и потерпел 17 поражений в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ при отрицательной разнице шайб 69-76.