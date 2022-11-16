Гатиятулин — о победе над «Амуром»: непростой выезд, четвёртый матч через день

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Амуром» (3:2 Б). Челябинцам удалось прервать безголевую серию и избежать четвёртого поражения подряд.

«Непростой выезд, четвёртый матч через день. После прошлого матча разобрали игру, уделили особое внимание игровой дисциплине. Важно было строго сыграть в обороне. Где-то это удавалось, но ошибки были, Сергей (Мыльников) хорошо сыграл. Когда повели в счёте во втором периоде, чуть неправильно сыграли в позиционной обороне. В третьем периоде играли по счёту, но с акцентом на атаку. Важные два очка забрали в серии буллитов, готовимся к следующей игре», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Челябинский клуб прервал серию из трёх поражений, взяв реванш у хабаровчан за проигрыш в прошлом матче (0:2). «Трактор» завершил дальневосточный выезд и 19 ноября примет на своём льду магнитогорский «Металлург».