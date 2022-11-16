Аналитик TSN считает, что Владимир Тарасенко может стать одноклубником Коннора Макдэвида

Аналитик TSN Майк Джонсон предложил «Эдмонтон Ойлерз» присмотреться к российскому нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко. Эта идея возникла после долгосрочной травмы форварда «нефтяников» Эвандера Кейна. Нападающий выбыл на три-четыре месяца.

«Травма Кейна открывает для «Эдмонтон Ойлерз» огромную дыру, которую им необходимо заполнить. И если вы готовы проявить творческий подход, вы можете найти способ вписать зарплату в потолок.

И даже когда Кейн был здоров, в «Эдмонтоне» всё ещё была потребность в дополнительном нападающем для первой шестёрки. Так что, будь то Патрик Кейн или Владимир Тарасенко, я думаю, что они оба могли бы очень хорошо подойти для «Эдмонтона», — сказал Джонсон в эфире TSN.

Кроме того, аналитик уверен в том, что «Ойлерз» нуждаются вне зависимости от статуса Эвандера Кейна. У «нефтяников» осталось чуть более $ 5 млн под потолком зарплат. У 30-летнего Тарасенко действует контракт до конца сезона с кэпхитом $ 7,5 млн.