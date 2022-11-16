Иван Мирошниченко, победивший рак, забил в МХЛ уже в пятом матче подряд

Нападающий «Омских Ястребов» Иван Мирошниченко забил в пятой встрече Молодёжной хоккейной лиги подряд. Форвард омичей открыл счёт в матче с «Ирбисом».
Позже Мирошниченко забросил свою вторую шайбу во встрече. Таким образом, нападающий «Омских Ястребов» довёл свой результативный счёт до 8 (6+2) очков. Всего он сыграл шесть матчей в нынешнем регулярном чемпионате МХЛ.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня он закончил курс лечения и вернулся к тренировкам в середине октября.
«Омские Ястребы» в 21 встрече набрали 34 очка, они делят вторую позицию в турнирной таблице «Золотого» дивизиона Восточной конференции МХЛ с «Чайкой» (19 матчей) и «Белыми Медведями» (21 встреча). «Ирбис» с 16 очками занимает последнее, девятое место в таблице «Золотого» дивизиона Востока.
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