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Тренер сборной Финляндии по хоккею назвал страны, которые не хотят играть с Россией

Тренер сборной Финляндии по хоккею назвал страны, которые не хотят играть с Россией
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Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказался о переносе Кубка мира с 2024 года предположительно на 2025-й. Кроме того, наставник поделился мнением о сборной России.

«Да, я на самом деле предвижу, что будет, потому что НХЛ хочет, чтобы Россия была там. Вы догадывались, что по крайней мере в этот раз ничего не состоится, потому что к этому нужно подготовиться.

Перенос Кубка мира? Посмотрим, поскольку Россия в ближайшее время не вернётся в международный хоккей. Меня беспокоит, что я не могу тренировать наших лучших игроков во время, когда работаю. В 2025 году что-то состоится? Я вообще не верю, что так будет. Это, вероятно, также касается игроков. Все хотели сыграть против лучших в мире, такого давно не было.

Вряд ли так выйдет, что если военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится сегодня, то завтра Россию вернут на международную арену. И не похоже, что спецоперация вот-вот закончится. Отношение европейских стран? Никто не хочет, чтобы Россия присоединялась к турниру, но НХЛ хочет. Мне не хочется говорить это сейчас, но все это знают. И может случиться так, что Кубок мира будет отложен на какое-то время.

Я понял, что, по крайней мере, из больших стран: Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии, — никто не хочет играть с Россией. Это совершенно ясно. Вы не можете проводить какие-либо турниры, если НХЛ хочет пригласить Россию, а другие отказываются от этого. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Ялонена Iltalehti.

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