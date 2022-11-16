Тренер сборной Финляндии по хоккею назвал страны, которые не хотят играть с Россией

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказался о переносе Кубка мира с 2024 года предположительно на 2025-й. Кроме того, наставник поделился мнением о сборной России.
«Да, я на самом деле предвижу, что будет, потому что НХЛ хочет, чтобы Россия была там. Вы догадывались, что по крайней мере в этот раз ничего не состоится, потому что к этому нужно подготовиться.
Перенос Кубка мира? Посмотрим, поскольку Россия в ближайшее время не вернётся в международный хоккей. Меня беспокоит, что я не могу тренировать наших лучших игроков во время, когда работаю. В 2025 году что-то состоится? Я вообще не верю, что так будет. Это, вероятно, также касается игроков. Все хотели сыграть против лучших в мире, такого давно не было.
Вряд ли так выйдет, что если военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится сегодня, то завтра Россию вернут на международную арену. И не похоже, что спецоперация вот-вот закончится. Отношение европейских стран? Никто не хочет, чтобы Россия присоединялась к турниру, но НХЛ хочет. Мне не хочется говорить это сейчас, но все это знают. И может случиться так, что Кубок мира будет отложен на какое-то время.
Я понял, что, по крайней мере, из больших стран: Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии, — никто не хочет играть с Россией. Это совершенно ясно. Вы не можете проводить какие-либо турниры, если НХЛ хочет пригласить Россию, а другие отказываются от этого. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Ялонена Iltalehti.
- 16 ноября 2022
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:22
-
17:05
-
16:27
-
15:42
-
15:33
-
15:16
-
14:49
-
14:29
-
13:53
-
13:08
-
12:37
-
12:15
-
11:49
-
11:18
-
10:47
-
10:45
-
10:28
-
09:58
-
09:43
-
09:27
-
09:09
-
08:48
-
08:48
-
08:23
-
07:45
-
07:24
-
07:15
-
07:02
-
06:42
-
06:41
-
06:34
-
06:23