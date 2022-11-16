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The Athletic: капитан сборной России U20 Мичков — в топ-3 лучших проспектов драфта-2023

The Athletic: капитан сборной России U20 Мичков — в топ-3 лучших проспектов драфта-2023
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Журналист авторитетного издания The Athletic Кори Пронман составил рейтинг лучших проспектов НХЛ, которые будут задрафтованы в 2023 году.

В топ попали четверо россиян, трое из которых — в двадцатке. Высшую позицию занял нападающий системы СКА и капитан молодёжной сборной России Матвей Мичков. Форварда поставили на третье место. На 10-й позиции оказался нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут. Его одноклубник, защитник Дмитрий Симашев, — на 13-м месте. Хоккеист обороны системы «Авангарда» Михаил Гуляев занял 22-ю строчку.

Топ-10:

1. Коннор Бедард (нападающий, Канада);
2. Адам Фантилли (нападающий, Канада);
3. Матвей Мичков (нападающий, Россия);
4. Лео Карлссон (нападающий, Швеция);
5. Уильям Смит (нападающий, США);
6. Далибор Дворски (нападающий, Словакия);
7. Эдуард Шале (нападающий, Чехия);
8. Брэйден Ягер (нападающий, Канада);
9. Давид Райнбахер (защитник, Швейцария);
10. Даниил Бут (нападающий, Россия)
...
13. Дмитрий Симашев (защитник, Россия);
...
22. Михаил Гуляев (защитник, Россия).

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