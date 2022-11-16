Форвард «Автомобилиста» о Дацюке: очень круто находиться рядом с будущим членом Зала славы

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, имеющий гражданства Канады и Германии, поделился мнением о бывшем российском одноклубнике Павле Дацюке.

«Все знают, что Павс может на льду. Это настоящее величие. Невероятное владение шайбой, очень высокий хоккейный интеллект. За пределами льда он довольно спокойный. Он много занимался упражнениями на земле. Что касается советов, не назову что-то конкретное. Но это в целом очень круто находиться рядом с будущим членом Зала славы НХЛ. Он и сейчас приходит посмотреть на большинство наших игр – здорово осознавать этот факт», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию интервью можно прочитать завтра, 17 ноября, в 8:00.