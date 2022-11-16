Основной вратарь «Миннесоты» Флёри получил травму. Марку-Андре сейчас 37 лет
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Основной вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри выбыл на неопределённый срок, сообщает североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
Канадский вратарь получил травму. Главный тренер «дикарей» Дин Эвасон на вопрос о состоянии 37-летнего Флёри сообщил, что на данный момент не знает, на какой срок выбыл вратарь.
Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги канадский страж ворот принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата при 90,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,87.
Напомним, летом Флёри заключил новое двухлетнее соглашение с «Миннесотой» кэпхитом $ 3,5 млн и пунктом о запрете на обмен без его согласия. «Уайлд» занимают девятое место на Западе, набрав 16 очков в 16 матчах.
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