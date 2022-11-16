Разин получил удаление за оскорбление судей в конце игры. «Спартак» реализовал большинство

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин получил удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

На 57-й минуте череповчане, уступая со счётом 2:3, остались в меньшинстве. За игру высоко поднятой клюшкой был удалён Кирилл Пилипенко. Затем Разин что-то крикнул судьям, и через 19 секунд после первого удаления «Северсталь» осталась втроём против пятерых. Через 39 секунд форвард москвичей Роман Старченко реализовал большинство.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).