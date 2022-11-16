Александр Хохлачёв побил рекорд «Спартака» по числу результативных передач

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».

Этот пас стал для него 113-м за красно-белых. Таким образом, Хохлачёв побил клубный рекорд Бранко Радивоевича по числу результативных передач.

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В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата. В них Хохлачёв забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 21 очко.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).