Главный тренер «Северстали» рассказал, собирается ли клуб менять Пыленкова и Самонова

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о ходе матча со «Спартаком», а также об обмене вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.

«Два периода доминировали, играли хорошо. К сожалению, в концовке второго периода дали глотнуть воздуха сопернику. Третий период — глупая ошибка при втором голе. Разберём, жизнь продолжается.



Пыленков? Вчера только первую тренировку провёл. Семь представителей разных клубов сразу позвонили и попросили обменять его — и Самонова тоже. Он ценен для нас. Я рад, что хоккеист такого качества попал к нам. Он из топ-клуба попал в клуб средненький, это надо перебороть психологически, но для хоккеиста главное — играть, это мы ему предоставим.



Будем ли менять его? Мы хотим бороться за медали — это, скажем так, мечта, но она может быть реальна, и это усиление для нас. Единственный кандидат, может, Эрик О’Делл, но «Динамо» пока не звонило.



Нагрузка на вратарей? В прошлом году у нас играли и Назаркин, и Шатайло, и Королев из «Алмаза» — сыграли достойно, но пока не хочется повторять. С Самоновым не будем форсировать события, мы хотим выиграть медали, будем готовить его к плей-офф.



Не было моментов в большинстве? Пересмотрите первое большинство. В Ярославле два из трёх реализовали, сегодня ноль из двух. Был хороший момент, Рыбар вытащил, Лишка его расстреливал. Второе большинство не прошло, там много наелись.



Задача борьбы за медали? Это я мечтаю, такой задачи у нас нет, вы не путайте. Это мои пожелания, тем более мне диагноз поставили товарищи, что я болен, у меня просто больные фантазии (смеётся)», — сказал Разин на пресс-конференции.