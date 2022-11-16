Третьяк: пока у Знарка не получается. Он должен что-то пересмотреть в своей работе
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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о неудачном старте казанского «Ак Барса» под руководством Олега Знарка.
«Знарок должен сам разобраться. Можно собрать лучших хоккеистов со всего мира, как у нас было на ЧМ-2000, когда мы заняли 11-е место с лучшими хоккеистами, которые играли в НХЛ. Всё зависит от тренера, как он сможет сплотить команду, потому что он находится внутри. Думаю, он опытный тренер, разберётся. Пока у него не получается, давайте пожелаем ему удачи. Он тренер именитый, много выиграл. Значит, что-то не так, должен пересмотреть что-то в своей работе. Завтра матч со СКА, посмотрим, будет интересный хоккей», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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