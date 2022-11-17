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Нападающий «Лос-Анджелеса» лишил Макдэвида гола, выбив шайбу с линии ворот

Нападающий «Лос-Анджелеса» лишил Макдэвида гола, выбив шайбу с линии ворот
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 1:0.

Шведский нападающий гостевой команды Виктор Арвидссон эффектно лишил форварда хозяев Коннора Макдэвида очередного гола за свою команду. Швед выбил шайбу с линии ворот.

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Макдэвид в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 17 голевых передач. Коэффициент полезности канадца – «+3».

Всего же в НХЛ у Макдэвида 504 матча, в которых ему удалось 254 раза поразить ворота соперников и 475 раз отдать голевую передачу на партнёра. Его показатель эффективности за карьеру в НХЛ – «+95».

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