Герсонский — об игре первой пятёрки «Авангарда»: Ткачёва пока никому не удаётся сдержать

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский высказался о результативности «Авангарда» в последних матчах и об игре ведущей тройки омичей Владимира Ткачёва.

«Одна тройка у «Авангарда» была, а сейчас, считаю, и вторая пошла на поправку, начала забивать голы. Может, и другие звенья будут добавлять. Тенденцию к улучшению я вижу, но, конечно, пока не так, как хотелось бы, не в полный рост. Но времени до плей-офф ещё достаточно, чтобы поправить какие-то моменты. С другой стороны, надо помнить, что соперники сейчас в разной стадии подготовки. Например, «Торпедо» очень быстро играло против «Ак Барса» и благодаря этому имело преимущество. Казанцы, напротив, находятся на спаде, и «Авангард» смог воспользоваться этим – победил, ребята, конечно, молодцы. Но мне показалось, что скорость игры была ниже, чем в матче «Ак Барса» с «Торпедо». Но точно я этого не знаю. На каком пульсе были игроки – на 200 ударов в минуту или на 150? Это большая разница. Визуально сравнить сложно.

Любая команда, которая играет против «Авангарда» наверняка разбирает игру первой пятёрки омичей. Все прекрасно понимают, что нужно оставить Ткачёва без шайбы. В плане созидания в этой тройке многое зависит именно от него. Но ведь почему-то ни у кого пока не получается это сделать! Значит, есть какие-то хитрости и запас уровня мастерства», — цитирует Герсонского BetOn.

Ткачёв в текущем сезоне в 28 матчах за «Авангард» забросил семь шайб и отдал 22 результативные передачи. Омский клуб после 30 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции.