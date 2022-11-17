Хет-трик Мура помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон» на выезде

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Хет-триком в составе «Кингз» отметился Тревор Мур. Это его первый хет-трик в карьере НХЛ. Три результативные передачи на счету Виктора Арвидссона. Единственный гол в составе «нефтяников» забил Зак Хайман. Суперзвёзды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид результативными баллами не отметились, заработав каждый по «-1» в графе полезности.

В следующем матче «Ойлерз» примут на своём льду «Вегас Голден Найтс» 20 ноября. «Короли» поедут на выезд в Ванкувер, чтобы сыграть с местными «Кэнакс» 19 ноября.