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Хет-трик Мура помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон» на выезде

Хет-трик Мура помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон» на выезде
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Хет-триком в составе «Кингз» отметился Тревор Мур. Это его первый хет-трик в карьере НХЛ. Три результативные передачи на счету Виктора Арвидссона. Единственный гол в составе «нефтяников» забил Зак Хайман. Суперзвёзды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид результативными баллами не отметились, заработав каждый по «-1» в графе полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано, Арвидссон) – 04:23 (5x5)   1:1 Хайман (Мюррей) – 32:47 (5x5)   1:2 Мур (Арвидссон, Дурзи) – 37:12 (5x4)   1:3 Мур (Арвидссон) – 59:07 (en)

В следующем матче «Ойлерз» примут на своём льду «Вегас Голден Найтс» 20 ноября. «Короли» поедут на выезд в Ванкувер, чтобы сыграть с местными «Кэнакс» 19 ноября.

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