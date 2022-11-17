Ларионов — о поражении от «Витязя»: если владеешь шайбой, ты не должен удаляться

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов посетовал на большое количество удалений у нижегородской команды в матче с «Витязем» (1:2 ОТ).
«К сожалению, одна из команд всегда проигрывает. «Витязь» с победой, а нашу команду — с хорошей игрой. У нас нет времени грустить: перелёт в Нижний и на следующий день мы играем с Череповцом.
Любая игра, особенно на выезде, – непростая. Мы предполагали, что соперник будет играть очень активно, в хоккей «Юг — Север», шайбу вперёд. Мы поэтому долго входили в игру, но потом мы игру выровняли, создали моменты и могли забить. Не хочется ссылаться на удаления, но сегодня с нашей стороны их было слишком много. Если ты владеешь шайбой, ты не должен быть на лавке штрафников. Но этого не вернёшь, игра закончена. Главное — сохранить настрой, позитив и готовиться к домашней серии», — цитирует тренера официальный сайт «Витязя».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 18 ноября в Нижнем Новгороде сыграет с «Северсталью». После 31 встречи в рамках регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ нижегородский клуб занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции.
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