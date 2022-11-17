В возрасте 82 лет скончался отец легендарного чешского форварда Яромира Ягра. Сообщается, что Яромир Ягр — старший продолжительное время боролся с болезнью.
«Если правда, что дети выбирают своих родителей ещё до рождения, то моё первое решение было лучшим, что я когда-либо принимал. Спасибо за всё, папа!» — написал чешский форвард в своей соцсети.
Ягр является владельцем чешского хоккейного клуба «Кладно». В прошедшем сезоне он провёл 43 матча, выступая за свою команду, и набрал 19 (8+11) очков. В нынешнем сезоне 50-летний форвард не выходил на лёд, и сообщал, что уже не чувствует мотивации для продолжения карьеры хоккеиста. Чешский форвард занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ в списке бомбардиров с 1921 (766+1155) очком.
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