«Это чрезвычайно опасный эпизод». Форвард «Эдмонтона» — о силовом приёме на Макдэвиде

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман прокомментировал опасный силовой приём на Конноре Макдэвиде в исполнении защитника «Лос-Анджелеса» Александра Эдлера. Защитник получил две минуты за удар в колено, а форвард «Ойлерз» избежал травмы.
«Он провёл точно такой же силовой приём на мне пару лет назад. Тогда я травмировался на два месяца. Он сделал то же самое с Коннором. Это чрезвычайно опасный момент», — цитирует Хаймана Sportsnet.
Напомним, по итогам эпизода судьи выписали Эдлеру две штрафные минуты за удар коленом и ещё две за грубость. Защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нурс, вступившийся за капитана, получил двойной малый штраф за грубость. Матч закончился победой «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1.
В апреле 2021 года Эдлер за удар в колено Хаймана получил двухматчевую дисквалификацию.
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