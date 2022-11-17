Гендиректор «Трактора» Савин: результат выездной серии команды неудовлетворительный

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил дальневосточный выезд команды как неудовлетворительный и высоко оценил игру вратаря команды Сергея Мыльникова в победном матче с «Амуром» (3:2 Б).

«Результат выездной серии неудовлетворительный. Усилия должны отражаться в результате, именно он определяет всё! Из положительных моментов хотел бы отметить уверенную игру вратаря Сергея Мыльникова и сплочённость ребят в завершающей игре, в непростой ситуации. Работы впереди очень много. Антон Бурдасов идёт на поправку и скоро вернётся в состав.

Возможная отставка Гатиятулина? Эта информация не соответствует действительности. Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Челябинский клуб проиграл три из четырёх выездных матчей по Дальнему Востоку и набрал два очка из восьми возможных. После 32 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ «Трактор» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче челябинский клуб 19 ноября примет на своём льду магнитогорский «Металлург».