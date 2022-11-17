Кожевников: за время игровой карьеры меня впечатлили ледовые дворцы в Северной Америке

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников вспомнил времена, когда он был хоккеистом, и сравнил выступление в различных дворцах спорта в Северной Америке и Советском Союзе.

«Больше всего за время игровой карьеры меня впечатлили ледовые дворцы в Северной Америке. Некоторые из них уже тогда вмещали до 18 тысяч зрителей. Многие были выстроены чуть ли не в чистом поле: едешь-едешь по прерии – и тут неожиданно перед тобой оказывается огромное строение, напоминающее летающую тарелку. Помню, что меня поразило, как на территорию гигантского дворца спокойно заезжают автобусы. У нас такого 30-40 лет назад, конечно, не было. Это при том, что многие из этих дворцов были домашними площадками для команд даже не НХЛ, а АХЛ и других младших лиг. Когда арена на 18 тысяч полностью забита и зал поддерживает игроков, гонит их вперёд — это особое ощущение, играешь совершенно с другим настроением.

Советские дворцы спорта? Не хочу сказать про них ничего плохого. Пусть они были менее вместительные. Мне нравилось играть в «Лужниках», очень уютно было в «Юбилейном», где трибуны совсем рядом с площадкой и игроки прекрасно слышат, как их поддерживают болельщики. Дворец спорта в Риге был небольшим по современным меркам, он вмещал 4500 зрителей, но, как в «Юбилейном», скамейки для зрителей находились очень близко к площадке и местам для игроков. Это создавало ощущение близости зрителей, какого-то уюта. Правда, можно было порой услышать, как тебе крикнут что-то не очень приятное, хотя в целом рижские болельщики вели себя корректно», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».

Кожевников является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988), а также чемпионом мира и Европы (1982). В чемпионатах СССР он принял участие в 525 матчах, и забросил 243 шайбы, из которых 43 пришлись на сезон-1981/1982.