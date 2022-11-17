КХЛ определила топ-10 лучших силовых приёмов в истории лиги

Континентальная хоккейная лига на своём сайте определила топ-10 лучших силовых приёмов в истории.

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«Открывает топ Сергей Плотников, выступавший за СКА – в игре против магнитогорского «Металлурга» Плотников не только выписал мощный хит сопернику, но и разбил заградительное стекло. На то, чтобы прийти в себя, получившему силовой приём Ярославу Косову понадобилось пару десятков секунд, а стеклу – чуть больше. Следом идёт московские армеец Никита Нестеров: его хит против Егора Коробкина в финальной серии сезона 2021/2022 получился и эффектным, и эффективным. На восьмом месте – снова финал Кубка Гагарина, на этот раз – 2021 года: Семён Чистяков из «Авангарда» жестко, но в рамках правил встретил Андрея Светлакова на входе в зоне омичей. Седьмая строчка – у московского динамовца Ивана Игумнова, который в матче против ЦСКА не дал Брендэну Лайпсику просочиться в зону атаки. На шестой позиции – Шон Лалонд из «Адмирала», который собрал комбо: и силовой провёл (который выглядел довольно жёстко), и не смог помешать Анатолию Голышеву забить, и удаление получил.



Михаил Глухов из «Ак Барса» всегда умел сыграть жестко в тело, в этом лично убедился Марк Катич из «Медвешчака» – это пятое место рейтинга. На четвёртом – снова игрок «Ак Барса» Никита Дыняк, который в плей-офф сезона 2021/2022 сумел выбросить за борт огромного Виктора Сведберга из «Авангарда». Тройку лучших открывает московский динамовец Андрей Миронов и его фирменная «мельница» – действенно и очень эффектно! Вторая позиция – также у игрока московского «Динамо» Андре Петерссона, который «предупредил» торпедовца Чарлза Геноуэя, что вряд ли стоит выходить из своей зоны спиной к сопернику. На вершине хит-парада – Денис Бодров из «Автомобилиста», который очень красиво отправил за борт Данила Юртайкина из «Локомотива»: это было круто!», — сказано в сообщении КХЛ.