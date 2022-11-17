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Петербургский СКА и «Сочи» произвели обмен игроками

Петербургский СКА и «Сочи» произвели обмен игроками
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Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен игроками, сообщает телеграм-канал южан.

Карьеру в системе клуба из Санкт-Петербурга продолжит Павел Мойсевич. В нынешнем сезоне 18-летний голкипер дебютировал в МХЛ, сыграв пять матчей за «Капитан».

В систему «Сочи» переходят вратарь Павел Ромашкин и защитник Никита Димитров. 20-летний Ромашкин выступал за «СКА-1946» в чемпионате МХЛ и «СКА-Неву» в чемпионате ВХЛ. В текущем сезоне он провёл четыре матча в составе «СКА-Невы» (коэффициент надёжности 3.73, процент отражённых бросков — 86,8).

19-летний Димитров играл за команду «СКА-Варяги» в МХЛ. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2».

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 54 очка после 31 сыгранного матча. «Сочи» занимает 11-е место в таблице Запада.

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