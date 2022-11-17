И.о. главного тренера «Авангарда» рассказал, как в команде отреагировали на уход Волкова

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча с ХК «Сочи» (5:4 ОТ) рассказал, как в команде отреагировали на уход генерального менеджера клуба Алексея Волкова.

«Сейчас идут эти разговоры про Алексея Владимировича. Неожиданно, уходит после побед. Здесь его выбор. Я думаю, всегда кто-то переживает, кто-то — нет. Я полностью доволен тем, как он себя вёл и что делал. Случилось так, такая у нас работа, случаются моменты. Самое главное сейчас – играть, двигаться дальше», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» после сегодняшней победы поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков. Следующий матч «Авангард» проведёт дома с казанским «Ак Барсом» 19 ноября.