Сергей Светлов ответил на вопрос, что он изменил в «Сочи», став главным тренером команды

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:5 ОТ) и рассказал, что он изменил у южан, став наставником клуба.



«В целом игра интересная, особенно для болельщиков. Много голов, красивых моментов. Напряжённый матч до самого конца и развязка в овертайме. В целом мы довольны заработанным очком. У нас есть свои небольшие проблемы, есть травмированные. Сегодня пришлось заканчивать в три пятёрки. За это я ребят похвалил. Очень важно, что смогли сегодня забить этот гол на последних секундах, сравнять счёт. Это многое даёт команде.



Что изменил в «Сочи» после своего прихода? У каждого тренера своё видение хоккея. Что-то немного подправили, ребят мотивировали. Даём молодёжи играть, развиваться. Завгородний приболел, у него температура — грипп, наверное. Решили не брать его в поездку», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Сочи» после поражения остался на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.