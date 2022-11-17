Кравец о Мирошниченко: он не очень быстро восстанавливается, не хотим садить его в яму

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о форварде «Омских Ястребов» Иване Мирошниченко.

«Вчера даже я смотрел игру по телевизору. Было интересно посмотреть, довольно хорошо играла команда, одержала вторую победу. Мирошниченко выделялся, забил два гола. Мы говорили с врачами. На данном этапе ему нужно набрать функциональную силу, чтобы он мог играть, потому что не очень быстро восстанавливается, не хотим садить его в яму. Пока будет тренироваться, играть. Как только врачи скажут, что всё, можно двигать дальше, то или в Высшую (Всероссийскую хоккейную лигу. – Прим. «Чемпионата») сразу, и будет возможность – к нам пригласим, конечно. Надо помогать молодым ребятам», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с казанским «Ак Барсом» 19 ноября.