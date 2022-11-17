«Висело над душой, трудно с этим жить». Капитан «Авангарда» — о конце безголевой серии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Сочи» (5:4 ОТ) рассказал о своей безголевой серии, завершившейся в этом матче.
«Уже висело над душой, что не мог забить. Хорошо, когда забрасываешь в начале сезона, и потом уже спокойно живёшь. А тут уже 30 игр не забивал. Да, это не совсем моя работа, но всё равно это висит, трудно с этим жить. Но хорошо, что сегодня забил сразу две, включая победную в овертайме.
Не знаю, почему получился такой трудный матч. Необъяснимо, но факт, что с такими командами тяжело играть, на них ничего не давит, и они показывают довольно-таки хороший хоккей. Недооценка? Наверное, это в подкорке всё равно где-то сидит, но я знал, что будет трудная игра. Я сам играл за такие команды, которые идут внизу, и всегда старался показывать свой лучший хоккей. В «Сочи» много молодых ребят, они растут, и многих мы ещё увидим в других клубах.
Не хватило эмоций и сил после тяжёлого выезда? Да, есть такой момент. При этом нам грех жаловаться, в лиге есть Владивосток, Хабаровск, которым очень сложно в этом плане, а «Адмирал», видите, хорошо идёт. Так что не будем жаловаться на переезды», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 17 ноября 2022
-
20:44
-
20:38
-
20:23
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:46
-
19:38
-
19:02
-
18:41
-
17:07
-
16:52
-
16:21
-
16:06
-
15:52
-
15:19
-
14:57
-
14:41
-
14:10
-
13:45
-
13:17
-
12:48
-
12:23
-
11:50
-
11:35
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:05