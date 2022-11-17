Кравец о тяжёлой победе над «Сочи»: может, переборщили в плане психологии

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги победы над «Сочи» (5:4 ОТ) и объяснил причины тяжёлого матча.
«Было всем видно, что очень непростая игра. Соперник играет очень хорошо, не переживает, нет на нём никакого давления. Мы с ребятами разговаривали о том, что «Сочи» уверенно играет последние матчи, набирает очки. В плане психологии старались ребят подвести. Может быть, действительно где-то и переборщили, немного мы были закрепощены. Первый период был совсем неудачный. Слава богу, что забили очень важный гол в раздевалку. Эмоции от этого выросли. Я считаю, что второй и третий период отыграли достаточно уверенно. Такие победы идут в копилочку. До плей-офф ещё почти половина сезона, на данном этапе (такие победы. – Прим. «Чемпионата») помогают ребятам, придают уверенности.
Будем ли пробовать Мишурова в воротах? Во-первых, он вчера играл. Василий получает большую нагрузку, он с ней, молодчик, справляется. Мы должны поблагодарить его. Хорошо, что ребята ему помогают. На данном этапе Василий играет, и, я думаю, не будем ничего менять.
Ждать ли Яроша в игре с «Ак Барсом»? Он еще не совсем готов, не хотим рисковать, чтобы он опять получил травму. Думаю, будем готовить его к «Спартаку», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Следующий матч «Авангард» сыграет дома с казанским «Ак Барсом» 19 ноября.
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