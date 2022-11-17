После гола Гусева в матче «Ак Барс» — СКА на вбрасывании произошла драка
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В эти минуты в Казани проходит матч в рамках рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» играет на своём льду с питерским СКА. Счёт после второго периода — 3:1 в пользу хозяев.
После заброшенной шайбы игрока армейцев Никиты Гусева на вбрасывании произошла драка между нападающим «Ак Барса» Дмитрием Воронковым и форвардом СКА Никиты Комаровым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Гусев забил в третьем матче подряд. В общей сложности на счету форварда стало 9 (5+4) очков в семи играх.
Следующий матч питерские армейцы проведут в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком» 19 ноября. «Ак Барс» в этот же день сыграет на выезде с омским «Авангардом».
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