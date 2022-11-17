Участвовавший в драке игрок СКА Комаров удалён до конца за удар коленом игрока «Ак Барса»

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимает на своём льду питерский СКА. После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

В конце второго периода форвард СКА Никита Комаров был удалён до конца матча за удар коленом защитника казанцев Никиты Евсеева. После фола Евсеева увели под руки в раздевалку.

До этого эпизода Комаров принял участие в драке после гола нападающего армейцев Никиты Гусева.

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Казанский «Ак Барс» следующий матч проведёт на выезде с омским «Авангардом» 19 ноября в 13:00 мск. Питерский СКА в этот же день сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 17:00 мск.