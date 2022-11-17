«Сибирь» одержала волевую победу, обыграв минское «Динамо» в овертайме

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) одержала команда из Новосибирска.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Владимир Алистров с передач Ника Меркли и Седрика Пакетта.

В конце второго периода счёт сравнял Вячеслав Основин с передачи Никиты Короткова.

В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В овертайме шайба сибиряка Тейлора Бека принесла победу гостям.

Следующий матч минское «Динамо» сыграет дома с «Адмиралом» 19 ноября. В этот же день «Сибирь» отправится в гости к «Салавату Юлаеву».