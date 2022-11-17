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«Сибирь» одержала волевую победу, обыграв минское «Динамо» в овертайме

«Сибирь» одержала волевую победу, обыграв минское «Динамо» в овертайме
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) одержала команда из Новосибирска.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Владимир Алистров с передач Ника Меркли и Седрика Пакетта.

В конце второго периода счёт сравнял Вячеслав Основин с передачи Никиты Короткова.

В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В овертайме шайба сибиряка Тейлора Бека принесла победу гостям.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Алистров (Меркли, Пакетт) – 03:48 (5x4)   1:1 Основин (Коротков) – 38:43 (5x5)   1:2 Бек (Основин) – 63:32 (4x3)

Следующий матч минское «Динамо» сыграет дома с «Адмиралом» 19 ноября. В этот же день «Сибирь» отправится в гости к «Салавату Юлаеву».

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