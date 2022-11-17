Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Адмиралу»

Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Адмиралу»
Комментарии

В Москве проходил матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимало «Адмирал». Победу со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На 15-й минуте второго периода счёт открыл форвард гостей Александр Шевченко с передач Александра Горшкова и Либора Шулака. Через три минуты преимущество «Адмирала» удвоил Евгений Лисовец с передач Руслана Ибатуллина и Николая Чебыкина.

На 13-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Дмитрий Рашевский.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Горшков, Шулак) – 34:39 (5x4)   0:2 Лисовец (Ибатуллин, Чебыкин) – 37:40 (5x5)   1:2 Рашевский (Лилья, Готовец) – 56:06 (5x5)

Следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Куньлунь Ред Стар» 19 ноября в 17:00 мск. «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо» в 17:10 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022