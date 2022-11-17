Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Адмиралу»
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В Москве проходил матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимало «Адмирал». Победу со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) одержали гости.
В первом периоде команды голов не забили.
На 15-й минуте второго периода счёт открыл форвард гостей Александр Шевченко с передач Александра Горшкова и Либора Шулака. Через три минуты преимущество «Адмирала» удвоил Евгений Лисовец с передач Руслана Ибатуллина и Николая Чебыкина.
На 13-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Дмитрий Рашевский.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Горшков, Шулак) – 34:39 (5x4) 0:2 Лисовец (Ибатуллин, Чебыкин) – 37:40 (5x5) 1:2 Рашевский (Лилья, Готовец) – 56:06 (5x5)
Следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Куньлунь Ред Стар» 19 ноября в 17:00 мск. «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо» в 17:10 мск.
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