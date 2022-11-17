Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Адмиралу»

В Москве проходил матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимало «Адмирал». Победу со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На 15-й минуте второго периода счёт открыл форвард гостей Александр Шевченко с передач Александра Горшкова и Либора Шулака. Через три минуты преимущество «Адмирала» удвоил Евгений Лисовец с передач Руслана Ибатуллина и Николая Чебыкина.

На 13-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Дмитрий Рашевский.

Следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Куньлунь Ред Стар» 19 ноября в 17:00 мск. «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо» в 17:10 мск.