«Локомотиву» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» по буллитам

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу по буллитам со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Алекс Рич с передач Бретта Поллока и Кайла Вуда.

На третьей минуте второго периода восстановил равенство в счёте Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова. В концовке периода вновь вывел гостей вперёд Тайлер Вон с передач Зака Лесли и Джека Родевальда.

На 10-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Рушан Рафиков с передачи Степана Никулина.

В овертайме команды обошлись без голов.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Джоша Николлса.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях со «Спартаком» 20 ноября. «Куньлунь» 19 ноября сыграет с московским «Динамо» в гостях.