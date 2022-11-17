«Локомотиву» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» по буллитам

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу по буллитам со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.
На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Алекс Рич с передач Бретта Поллока и Кайла Вуда.
На третьей минуте второго периода восстановил равенство в счёте Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова. В концовке периода вновь вывел гостей вперёд Тайлер Вон с передач Зака Лесли и Джека Родевальда.
На 10-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Рушан Рафиков с передачи Степана Никулина.
В овертайме команды обошлись без голов.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Джоша Николлса.
Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях со «Спартаком» 20 ноября. «Куньлунь» 19 ноября сыграет с московским «Динамо» в гостях.
- 17 ноября 2022
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:58
-
21:35
-
21:31
-
21:25
-
20:44
-
20:38
-
20:23
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:46
-
19:38
-
19:02
-
18:41
-
17:07
-
16:52
-
16:21
-
16:06
-
15:52
-
15:19
-
14:57
-
14:41
-
14:10
-
13:45
-
13:17
-
12:48
-
12:23
-
11:50
-
11:35