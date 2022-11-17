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«Локомотиву» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» по буллитам

«Локомотиву» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» по буллитам
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу по буллитам со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Алекс Рич с передач Бретта Поллока и Кайла Вуда.

На третьей минуте второго периода восстановил равенство в счёте Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова. В концовке периода вновь вывел гостей вперёд Тайлер Вон с передач Зака Лесли и Джека Родевальда.

На 10-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Рушан Рафиков с передачи Степана Никулина.

В овертайме команды обошлись без голов.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Джоша Николлса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Рич (Поллок, Вуд) – 15:28 (5x4)   1:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 22:24 (5x4)   1:2 Вон (Лесли, Родевальд) – 38:14 (5x4)   2:2 Рафиков (Никулин) – 50:57 (5x4)   2:3 Николлс – 65:00 (ПБ)

Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях со «Спартаком» 20 ноября. «Куньлунь» 19 ноября сыграет с московским «Динамо» в гостях.

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