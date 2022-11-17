Главный тренер «Сибири»: спасибо нашему вратарю Красоткину, он отразил много бросков

главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1 ОТ) и оценил игру голкипера сибиряков Антона Красоткина.

«Тяжёлый матч, знали, что Минск дома хорошо играет. Хорошая команда, техничная, с поставленной игрой. В первом периоде более-менее играли, а вот во втором «Динамо» однозначно доминировало, но спасибо нашему вратарю Антону Красоткину, он отразил много бросков, 25 сэйвов за период — дорогого стоит. В перерыве после второго сделали небольшую корректировку по тактическим вариантам и провели равный период. В овертайме мастерство наших нападающих решило исход матча. Очень важный гол забили в концовке второго периода, гол в раздевалку воодушевил команду», — цитирует Мартемьянова сайт КХЛ.

После победы «Сибирь» набрала 39 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.