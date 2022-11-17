Кудашов объяснил смысл и ценность подписания Потапова для московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Адмирала» (1:2) прокомментировал формирование звеньев его команды на матч и рассказал про подписание новичка бело-голубых Алексея Потапова.

«Насколько сложно было формировать звенья на матч, учитывая такие огромные проблемы с составом? Вы знаете, мы никогда не отходили от плана и не будем отходить от него. Вообще в это время сезона мы планировали вводить большое количество молодёжи. У нас есть много ребят в юниорской сборной России. Сегодня не получилось в достаточной мере задействовать Чернышёва, потому что так игра пошла. Но мы не будем отходить от плана – игроки должны пройти через этот путь. Не какие-то большие дядьки должны вытаскивать игры, а они должны этому научиться. Тогда у нас будет полный боевой комплект, чтобы дальше на что-то серьёзное рассчитывать.

Подписание Потапова? В первую очередь он центральный нападающий. Во-вторых, как я уже говорил, у нас много молодёжи, к которой нужен ещё один дядька. Сегодня он играл с двумя молодыми игроками, и мы планируем это использовать, чтобы эти молодые немного поувереннее себя чувствовали. Меньшинство. И у него есть победный опыт, он выигрывал Кубки, поэтому это такой проверенный боец», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Куньлунь Ред Стар» 19 ноября в 17:00 мск.