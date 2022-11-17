«СКА — команда, которой никто не поможет». Р. Ротенберг — о пятом голе «Ак Барса»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Ак Барса» (2:5) прокомментировал пятый гол казанцев.

«В эпизоде с пятым голом «Ак Барса» мы увидели, как игрок соперника толкал нашего вратаря. Судьи приняли решение, которое они приняли, мы не обсуждаем судейство. Здесь мы видим, что СКА – это команда, которой никто не поможет, нужно обыгрывать всех игрой. Для ребят это урок, что не нужно рассчитывать на какие-то околохоккейные вещи. Судьи делают свою работу, дай бог, что они сделают правильные выводы, потому что в хоккее всё должно решаться на льду. Наверное, если принимаются решения в пользу атаки, то в следующих матчах, когда наш игрок будет толкать вратаря соперника, то судьи поступят аналогичным образом.



У нас нет звёздных новичков, у нас команда звезда. Посмотрим, будет ли играть Подъяпольский в Нижнекамске, сейчас проанализируем игру с «Ак Барсом». Всегда есть возможность поменять состав, узнаете об этом за час до следующего матча. Зачем нам сейчас раскрывать карты перед таким серьёзным соперником, как «Нефтехимик»? Что касается Николаева, то он долго отсутствовал и ему надо набирать форму через игры. Но когда мы говорим о вратаре и пропущенных голах, то первый вопрос: кто дал бросить?», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА 19 ноября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 17:00 мск.