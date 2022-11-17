Р. Ротенберг – о «5+20» Комарова: он сделал всё возможное, хотел сыграть на команду

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Ак Барса» (2:5) оценил эпизод с удалением до конца матча игрока армейцев Никиты Комарова.

«Удаление Никиты Комарова? Он сделал всё возможное, хотел сыграть на команду, была драка до этого. Это хоккей, это мужская игра, надо уметь держать удар. Я не смотрел ещё на видео этот момент. Но если он не прав, то он точно понимает это, исправится, и в будущем мы будем стараться играть по правилам. И конечно, мы никогда не хотим нанести травму сопернику, это не наш стиль. В то же время, у нас у самих много травмированных», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 54 очка после 32 игр.