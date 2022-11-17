Роман Ротенберг ответил на вопрос о значимости тренерской дуэли с Олегом Знарком

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Ак Барсом» (2:5) прокомментировал тренерскую дуэль с главным тренером казанцев Олегом Знарком.
«Тренерская дуэль со Знарком? Знаете, наша задача – выиграть каждую игру, так что мы против любого соперника выходим играть на победу. Я знаком со многими тренерами, которые выходят против нас на тренерский мостик в других командах. С большим уважением отношусь ко всем, и к Олегу Валерьевичу в том числе. Хочу пожелать ему и его штабу удачи, а мы будем стремиться к нашим задачам. У нас будет ещё одна игра в регулярке с «Ак Барсом», и мы будем серьёзно к ней готовиться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Питерский СКА 19 ноября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 17:00 мск.
- 17 ноября 2022
-
23:43
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:29
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:37
-
22:31
-
22:18
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:58
-
21:35
-
21:31
-
21:25
-
20:44
-
20:38
-
20:23
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:46
-
19:38