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Роман Ротенберг ответил на вопрос о значимости тренерской дуэли с Олегом Знарком

Роман Ротенберг ответил на вопрос о значимости тренерской дуэли с Олегом Знарком
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Ак Барсом» (2:5) прокомментировал тренерскую дуэль с главным тренером казанцев Олегом Знарком.

«Тренерская дуэль со Знарком? Знаете, наша задача – выиграть каждую игру, так что мы против любого соперника выходим играть на победу. Я знаком со многими тренерами, которые выходят против нас на тренерский мостик в других командах. С большим уважением отношусь ко всем, и к Олегу Валерьевичу в том числе. Хочу пожелать ему и его штабу удачи, а мы будем стремиться к нашим задачам. У нас будет ещё одна игра в регулярке с «Ак Барсом», и мы будем серьёзно к ней готовиться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Питерский СКА 19 ноября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 17:00 мск.

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