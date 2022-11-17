Олег Знарок пообещал журналисту подумать над назначением Радулова капитаном «Ак Барса»
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над СКА (5:2) и оценил возможность назначения форварда казанцев Александра Радулова капитаном клуба.
«Нас с победой. Не знаю, будет ли участвовать Галиев в выездных матчах. Отдать Радулову капитанскую повязку? Мы подумаем над вашим предложением. Сегодня был ещё не тот «Ак Барс», который я хочу видеть. Много что не понравилось. Всё равно много было ошибок сегодня, но один совершал, а другой исправлял. Команда сплотилась сегодня», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Ак Барс» после сегодняшней победы набрал 31 очко после 30 сыгранных матчей. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Новость по темеХет-трик Радулова помог «Ак Барсу» победить питерский СКА дома
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
23:43
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:29
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:37
-
22:31
-
22:18
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:58
-
21:35
-
21:31
-
21:25
-
20:44
-
20:38
-
20:23
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:46
-
19:38
Партнерский контент