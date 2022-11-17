Олег Знарок пообещал журналисту подумать над назначением Радулова капитаном «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над СКА (5:2) и оценил возможность назначения форварда казанцев Александра Радулова капитаном клуба.

«Нас с победой. Не знаю, будет ли участвовать Галиев в выездных матчах. Отдать Радулову капитанскую повязку? Мы подумаем над вашим предложением. Сегодня был ещё не тот «Ак Барс», который я хочу видеть. Много что не понравилось. Всё равно много было ошибок сегодня, но один совершал, а другой исправлял. Команда сплотилась сегодня», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» после сегодняшней победы набрал 31 очко после 30 сыгранных матчей. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.