«Никак не мотивирует, ничего не читаю». Знарок – об информации о возможном увольнении

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победы над СКА (5:2) рассказал об информации о возможном увольнении из казанского клуба.

«Никак на меня не влияет информация вокруг меня и не мотивирует, я не читаю ничего. Никита Евсеев следующий матч вряд ли будет играть, а вообще завтра уже врачи внесут какую-то ясность о его состоянии. Не могу оценивать это его столкновение с Комаровым. Грязно не грязно? Вы что, хотите штраф за меня заплатить? Не могу ответить, это хоккей, мужской вид спорта», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» проведёт следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ на выезде с омским «Авангардом». Игра начнётся 19 ноября в 13:00 мск.