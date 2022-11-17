«Нет, блин, недоволен!» Знарок назвал матч со СКА более принципиальным, чем дерби с Уфой

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победного матча с «Ак Барсом» (5:2) заявил, что матч с питерскими армейцами для него более принципиален, чем «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым».

«Обращаю ли я внимание на продвинутую статистику? Смотрю иногда, но она не всегда правильная. Да, матч со СКА для меня более принципиален, чем «зелёное дерби». Доволен ли я? Нет, блин, недоволен!», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» после сегодняшней победы набрал 31 очко по итогам 30 сыгранных матчей. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Клуб из Казани проведёт следующий матч на выезде с омским «Авангардом». Игра начнётся 19 ноября в 13:00 мск.