Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд рассказал о победе над «Локомотивом» (3:2 Б) и оценил игру вратарей своего клуба.

«Мы боролись до последней секунды. Ребята очень хорошо отреагировали на неудачную игру с «Торпедо». Они исправили ошибки, мы работали очень скоординированно, что привело к такому результату. Все выложились на полную, особенно наш вратарь Алексей Мурыгин. Нужно отдать ему должное. Алексей каждый день выполняет хорошую работу. Вся наша вратарская линия очень сильная, каждый вратарь хорошо играет», — приводит слова Айрленда официальный сайт КХЛ.

Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» проведёт 19 ноября в гостях с московским «Динамо».