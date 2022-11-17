Знарок помог Радулову надеть форму перед матчем со СКА
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» встречался на своём льду с питерским СКА. Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.
Перед матчем главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок помог нападающему казанцев Александру Радулову надеть форму.
В матче со СКА Радулов оформил свой четвёртый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге — и первый с момента возвращения из НХЛ. 36-летний хоккеист в 29 матчах за казанский клуб забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.
«Ак Барс» после сегодняшней победы набрал 31 очко за 30 сыгранных матчей. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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