Знарок помог Радулову надеть форму перед матчем со СКА

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» встречался на своём льду с питерским СКА. Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.

Перед матчем главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок помог нападающему казанцев Александру Радулову надеть форму.

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В матче со СКА Радулов оформил свой четвёртый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге — и первый с момента возвращения из НХЛ. 36-летний хоккеист в 29 матчах за казанский клуб забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.

«Ак Барс» после сегодняшней победы набрал 31 очко за 30 сыгранных матчей. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.