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46 сейвов Францоуза принесли «Колорадо» победу над «Каролиной». У А. Свечникова – «-1»

46 сейвов Францоуза принесли «Колорадо» победу над «Каролиной». У А. Свечникова – «-1»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – в составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо и Мартин Нечас, а у «Эвеланш» забрасывали Эван Родригес и Алекс Ньюхук. В овертайме точный бросок Арттури Лехконена принёс гостям победу в матче.

Единственный российский представитель в матче – 22-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 17 секунд и заработал коэффициент полезности «-1».

Выдающуюся игру продемонстрировал бывший голкипер «Трактора» Павел Францоуз, ныне защищающий ворота «Колорадо», который отразил 46 из 48 бросков. Его визави из «Каролины» Антти Раанта совершил 12 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Родригес – 07:20 (5x4)   1:1 Ахо (Нечас) – 27:14 (5x5)   1:2 Ньюхук (Мэнсон, Джонсон) – 34:20 (5x5)   2:2 Нечас (Славин) – 50:23 (5x5)   2:3 Лехконен (Комфер, Тэйвз) – 61:55 (3x3)
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