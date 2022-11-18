46 сейвов Францоуза принесли «Колорадо» победу над «Каролиной». У А. Свечникова – «-1»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – в составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо и Мартин Нечас, а у «Эвеланш» забрасывали Эван Родригес и Алекс Ньюхук. В овертайме точный бросок Арттури Лехконена принёс гостям победу в матче.

Единственный российский представитель в матче – 22-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 17 секунд и заработал коэффициент полезности «-1».

Выдающуюся игру продемонстрировал бывший голкипер «Трактора» Павел Францоуз, ныне защищающий ворота «Колорадо», который отразил 46 из 48 бросков. Его визави из «Каролины» Антти Раанта совершил 12 сейвов.