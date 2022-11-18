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Фил Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1000 матчей кряду в лиге

Фил Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1000 матчей кряду в лиге
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт на табло ничейный – 0:0.

Американский нападающий команды хозяев Фил Кессел проводит свой 1000-й матч подряд. Такого достижения в НХЛ ещё никому добиться не получалось.

Примечательно, что в марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел отыграл всего одну смену, после чего покинул арену и уехал в Аризону на роды супруги. Многоопытный форвард появился на льду всего на 30 секунд в начале встречи ради того, чтобы продлить свою «железную» серию и не потерять возможность стать первым игроком в истории лиги, сыгравшим 1000 матчей кряду.

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